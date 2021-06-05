شكرا لقرائتكم خبر عن الرحالة المصرى "على عبده" يقطع ألف كيلو خلال يوم واحد بدراجة كهربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الرحالة المصرى على عبده، صاحب اللقب العالمى فى موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، ومؤسس مبادرة "100 مصر"، فى رحلة لمسافة ألف كيلو متر خلال يوم واحد على متن دراجة كهربائية، بهدف التشجيع على استخدم المركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة والتوعية بعدد من القضايا البيئية تحت رعاية وزارة البيئة.

وبدأ الرحالة المصرى رحلته من محافظة الإسكندرية وصولًا لمحافظة البحر الأحمر، متوقفًا خلالها في عدد من نقاط الشحن المخصصة للمركبات الكهربائية المنتشرة في مصر، وذلك للتوعية والترويج لها والمساعدة على انتشارها من خلال تسليط الضوء خلال الرحلة على محطات الشحن وكيفية استخدامها والوصول إليها بهدف تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث الناتج من السيارات التي تعمل بالوقود.

وتأتي تلك الرحلة فى إطار الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبخاصة الأهداف المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ حيث تعتبر الرحلة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط و أفريقيا.

يذكر أن تلك الرحلة تعد جزء من مبادرته التي أطلقها العام الماضي «100 مصر»، تحت رعاية عدد من الوزارات والهيئات الدولية والتي تهدف الي تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة، مؤكدًا أن تلك الرحلة يتبعها عدد من الفاعليات الأخرى و التي من ضمنها تسجيل 3 أرقام قياسية علي دراجته الكهربائية بهدف دعم عدد من القضايا الهامة وخدمة المجتمع.