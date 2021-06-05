شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة الجندى: تطوير قناة السويس بما يواكب التقدم في بناء السفن بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، إن فكرة فتح وحفر قناة السويس موجودة منذ ما قبل التاريخ في عهد القدماء المصريين، وأنه كان يتم ربط البحرين الأبيض والأحمر، من خلال نهر النيل وطريق بري، وكان هناك سيتي الأول وبطليموس الثاني وغيرها من القنوات التي جرى افتتاحها قبل الميلاد، وكانت تلك القنوات تربط بشكل غير مباشر بين البحرين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "القناة على مدار تاريخها أغلقت 5 مرات؛ آخرها كان في ظروف عدوان 67، وأغلقت لمدة 8 سنوات، وأعيد افتتاحها عام 1975، والقناة يجرى تطويرها طبقا لما يحدث من تطور في بناء السفن وتطور حجمها على مستوى العالم، من خلال إدارة مختصة تتابع مستقبل الملاحة والنقل البحري على مستوى العالم.

وذكر: "قناة السويس حدث بها تطوير في عام 2015 بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لزيادة دخلها، وجرى عمل توسعة لها وازدواج، والتطويرات الأخيرة للقناة أدى لعملها على مدار 24 ساعة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وهي أهم شريان ملاحي عالمي وأهم ممر للتجارة العالمية".