شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعليمات واضحة الأسبوع الجارى لطالب الثانوية العامة بشأن الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن التابلت والبابل شيت" قائلا: قدمنا مزيجا إلكترونيا وورقيا لتأمين الطلاب من حيث الأسئلة والإجابة.

وتابع وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية: سوف تنشر الوزارة خلال الأسبوع الحالى تعليمات واضحة بشأن "ما ينبغى على الطالب أن يفعله" وكذلك "ما لا ينبغى أن يفعله" وأرجو عدم الخوض فى اجتهادات واستنتاجات تربك الطلاب إلى ذلك الحين.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.