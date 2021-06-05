شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجات الفعلية حال إصابة الطالب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية كلٌ فى تخصصه/ شعبته للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021، حيث أدى (137859) طالبا وطالبة الامتحانات العملية والمعملية والتى بلغ عددها (247) امتحان فى (811) لجنة لجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي).

وقام السادة مشرفو عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) بالتواصل مع لجان الإدارة للتأكد من قيام رؤساء لجان سير الامتحانات باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة (أعمال تعقيم اللجان - تسليم المهمات وأدوات التعقيم الخاصة بالطلاب والممتحنين.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالوزارة أى ملاحظات من غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وكذلك من لجان الإدارة بجميع النوعيات خاصة بلجان سير الامتحانات أو شكاوى من الطلاب والممتحنين، وأن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام 2021 (800 ألف) طالب بجميع النوعيات، وقد بلغ عدد لجان الامتحانات العملية والمعملية (1352) لجنة امتحانية.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن جميع السادة المنتدبين للجان الامتحانات العملية والمعملية قد حضروا إلى اللجان، وشدد سيادته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة سواء من (الطلاب أو الممتحنين) فيما يخص الغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع (الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب) وإحالة أى وقائع فى هذا السياق إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب فى مادة أو فى جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم فى التسهيل للغش.

وأشاد مجاهد بالإجراءات التى اتخذها قطاع التعليم الفنى قبل بدء الامتحانات العملية والمعملية ومنها عقد اجتماع عن بعد (On-Line) مع مديرى عموم التعليم الفنى على مستوى الجمهورية للتأكيد على جاهزية المقرات المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، والاستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتوزيع المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية على الطلاب والزملاء المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتعقيم اللجان أثناء فترة الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية)، والتأكيد على لجان السير باستبعاد كل من تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا من الممتحنين، وفى حالة ظهور إصابة بين الطلاب يتم تأجيل الامتحان إلى الدور الثانى بالدرجات الفعلية المطلقة، وتواجد الأمن بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.