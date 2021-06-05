شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية بعد وضع منظومة متكاملة لتشغيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السبت، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بالوزارة، حول إفتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية، في حضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك في ضوء جهود الوزارة لتفعيل البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن منها.

وتأتي هذه الجهود، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى النظافة والتغلب على مشاكل التراكمات وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص بما يحقق رضا المواطنين.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن محافظة الإسماعيلية كانت تعاني منذ فترة من توقف مصنع التدوير ووجود مقلب عشوائي وحرائق مستمرة في المخلفات مع وجود نباشين وعمالة غير رسمية حيث تم السيطرة على المقلب، وأصبح الوضع الحالي بالمصنع والمقلب أكثر أماناً عن الوضع السابق، وذلك بوضع بوابات دخول وخروج تحول دون دخول النباشين والعمالة غير الرسمية إلى داخل الموقع، بالإضافة إلى تحسن حالة الجو نتيجة للحد وتلافي كميات كبيرة من الانبعاثات كانت تنجم سابقاً بسبب الحرائق التي تنشب بالمخلفات الموجودة في المقلب.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة، مؤكدا سعي الوزارة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد شعراوى على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير، إلى أن مصنع تدوير المخلفات يضم خطى إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة، لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا، إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.

وأوضح التقرير أن افتتاح المصنع جاء بعد وضع منظومة متكاملة لإدارته، في إطار ملحق العقد الذي تم توقيعه في شهر مارس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية بين محافظتي «الإسماعيلية وبورسعيد» مع شركة ريلاينس للإستثمار لتنفيذ المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

كما أكد التقرير عدم وجود تراكم للمخلفات بالموقع وأن عمليات فصل وتدوير المخلفات تتم بشكل منتظم وآمن، بالإضافة إلى تنظيم المنظومة الداخلية بالمصنع إبتداءً من إلتزام العمال بإرتداء مهام الوقاية الشخصية وزراعة مسطحات خضراء بجانب الموقع وتحسين الشكل العام مما يعكس الآثار الإيجابية التي تساهم في دفع منظومة المخلفات بالمحافظة إلى الأمام.

شارك في افتتاح مصنع التدوير كل من الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات، وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.

وكان وزير التنمية المحلية قد شهد في شهر مارس 2021 مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين «الإسماعيلية وبورسعيد» مع شركة ريلاينس للإستثمار لتنفيذ المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات.

ونص البروتوكول على إلزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلى المدفن الصحي، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وفقاً للإشتراطات البيئية وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.

افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية

افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية

افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية

افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية