شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إثيوبيا بدء تفريغ سد تكزي.. السودان يحذر مواطنيه ويدعوهم للحفاظ على أرواحهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية السودانية، عن توقعاتها ارتفاع مناسيب نهر ستيت وسدى عطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي السبت، إلى أن شركة الكهرباء الإثيوبية قد أعلنت بدء تفريغ سد تكزى الواقع على نهر ستيت، وتوقعت أن يؤدى ذلك الى ارتفاع كبير فى مناسيب نهر ستيت والمناسيب أمام وخلف سدي أعالى عطبرة وستيت وأمام وخلف خزان خشم القربة حتى مدينة عطبرة.

ودعت وزارة الري السودانية المواطنين السودانيين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.