شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الدولية السابق لسد النهضة: ما تقوم به أديس أبابا الآن مناورة سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، على إعلان إثيوبيا بأنها لن تستطيع الملء الثاني لسد النهضة بشكل كامل.

وقال «المفتي»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية الحدث اليوم«، مساء السبت، إن ما تقوم به اديس أبابا مناورة سياسية، لإعادة مصر والسودان إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

وتابع أن الصمت السوداني المصر بعد الملء الأول لسد النهضة أعطى شرعية للملء الأول، وتعمل إثيوبيا الآن على إعطاء الملء الثاني شرعية من خلال الملء الجزئي، مشددًا على ضرورة تعليق الملء الثاني إلى حين الوصول إلى أتفاق ملزم.