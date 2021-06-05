شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» تطوير 6 مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا تسليم موقع مركز شباب حاجر كومير وذلك استعدادا لإحلاله وتجديده، وذلك في حضور صباح منصور نائب رئيس المركز وعبدالنعيم مدني رئيس قرية كومير ومحمد عشري رئيس قرية النمسا ومهندسى جهاز التعمير .

وأوضح رئيس مركز اسنا، أنه سيتم احلال وتجديد عدد من مراكز الشباب بمركز اسنا وهم مركز شباب ( طفنيس- وابورات المطاعنة- النمسا- الحميدات- حاجر كومير- الشغب ) وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وفى السياق ذاته تم تفقد اعمال انشاء محطة رفع الصرف الصحي بالنمسا والتى ستخدم منطقة المساوية والنمسا.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.