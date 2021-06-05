شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ الأقصر» يتفقد تنفيذ المشروعات وتبطين ترعة بطول 3.5 كيلو بتكلفة 10 مليون بالبياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة البياضية، وذلك برفقة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية، والتي تأتي ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية.

واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن الأعمال المنفذة لتبطين الترعة بطول 3،5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيها، وتأتي عملية التبطين بالتزامن مع الأعمال التي تنفذها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحي، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

ومن المقرر البدء بأعمال توسعة ورصف وتجميل الجانب الأيمن من طريق المسار السياحي عقب الإنتهاء من أعمال تبطين الترعة، حيث ستزيد مساحة عرض الجانب الأيمن بطول المسار من2 إلى 3 متر تقريبا.

كما توجه محافظ الأقصر، إلى المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمجمع الصناعي في منطقة البغدادي، لمتابعة آخر موقف للمنطقة والمجمع، حيث حصل عدد 10 مستثمرين على رخصة تشغيل وحاليا قيد التشغيل، وحصل عدد 69 مستثمر على رخصة مباني بالمنطقة الصناعية وحاليا قيد الإنشاء، أما المجمع الصناعي فقد تم تسليم 18 مستثمر وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع، ممن استوفوا كافة الإجراءات القانونية، وذلك لتشغيل تلك الوحدات في كل من القطاعات الصناعية «الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج».

يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر مقام على مساحة 49،17 فدانًا تقريبا، ويضم 206 وحدات، بمساحة 384م نموذج «أ»، ومساحة 432م نموذج «ب»، لمشروعات القطاعات الصناعية «هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات» مسجد، بنك، مطعم وكافيتريا، مبنى إداري، مبنى معارض، منفذ بيع وسوبر ماركت«.