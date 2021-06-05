شكرا لقرائتكم خبر عن «قط أمير الشعراء» و«دنشواى» بطلا الأعمال الثقافية للأطفال في «المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في فروع ثقافة المنوفية، عددا من الأنشطة الثقافية للأطفال، ما بين روايات وقراءات في القصة والشعر، ومعرض رسوم، من خلال ورش تدريبية تستضيف الأطفال لتدريبهم على الأنشطة الثقافية والفنية.

ففى بيت ثقافة الشهداء تمت قراءة أشعار أمير الشعراء، أحمد شوقى من كتاب «حكايات عن القط» وهو مجموعة من الأبيات الشعرية التي تسرد قصص بين القط والفأر.

و أقام قصر ثقافة شبين الكوم ندوة لقراءة في قصة «وشاح من نور» تأليف محمود حميدة، تناولت القراءة شيماء إمام، وشيماء فوزي، والتى تناولت حكاية الطفل ضياء الذي بحث عن سبيل يملأ به فراغ وقته، وتوالت الأحداث حتى استطاع أصدقائه في النهاية مساعدته على فهم أهمية العلم.

و أقام قصر ثقافة السادات معرض رسوم أطفال عن «واقعة دنشواي»، وتم عرض مجموعة من رسوم الأطفال عن أحداث الواقعة، بالإضافة لقراءة كتاب للأطفال بعنوان «النملة والفيل» تأليف صلاح حامد، وتناولت الحديث هبه سميح عن الفيل المغرور بحجمه الكبير وتعاليه على سائر الحيوانات، وحكمة النملة الصغيرة التي بينت الحقيقة للفيل

وفي إطار تنمية المواهب قدم بيت ثقافة الشهداء محاضرة ضمن فعاليات نادي أدب المواهب بعنوان «دور الخيال في كتابه القصة» إلقاء حسين منصور، وتناول الحديث عن كيفية كتابة القصة، وما هي المحاور الرئيسية لها، أما عن «الأخلاق والمعاملات في الإسلام» فكانت عنوان محاضرة ببيت ثقافة الباجور، ألقاها محمد أحمد مدرس لغة عربية وعلوم إسلامية، وتحدث عن أهمية الأخلاق وكيف تتسم بحسن الخلق مع الغير، وما هي أهمية الأخلاق في بناء المجتمع.

وتناول عبدالعزيز أبوالعطا، الحديث عن «قوة الإرادة لذوي الاحتياجات الخاصة» في محاضرة ضمن برنامج التمكين الثقافي لبيت ثقافة شبرا بخوم، وأشار إلى قوة الإرادة لديهم والتي تفوق قوة إرادة غيرهم من الأسوياء، وأصبح منهم شخصيات امتطت صهوة النجاح بفضل من الله ثم بقوة الإرادة والعزيمة

وعرضت الدكتورة عبير خليل موضوع «التكنولوجيا في حياة أبنائنا» خلال محاضرة ضمن نشاط مكتبة الطفل بوسط المدينة، وتناولت الحديث عن التطورات التي حدثت مؤخراً في التكنولوجيا وآثارها الإيجابية والسلبية على أبنائنا.