شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مجدي: تعيين المرأة في النيابة العامة «تاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة داليا مجدي، المستشارة بهيئة النيابة العامة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة تاريخية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تُحقق المساواة الكاملة للمرأة ويكفل لها حقها الدستوري في تبوأ منصة القضاء الإداري والنيابة العامة.

وأضافت «مجدي»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار رئيس الجمهورية للمرأة هو انتصار جديد للمرأة ومنصف لها ويعتبر علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، بما يضع مصر في مكانها الصحيح بوصفها الدولة الرائدة في محيطها العربي والأفريقي.

وتابعت: «هناك دول عربية وأفريقية شقيقة سبقتنا في تلك القرارات ومنها السودان ولبنان والبحرين والمغرب وتونس»، مشددة على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.