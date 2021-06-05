شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير إدارة الرعاية الحرجة ونائب مدير مستشفي الزقازيق العام للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية، ونائب مدير مستشفي الزقازيق العام، واثنين من العاملين بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بغرفة النداء الآلي ١٣٧، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وذلك للتقصير في أداء عملهم وعدم الاستجابة السريعة في تحويل حالة مرضية بمستشفي الزقازيق العام، مساء أمس الجمعة، وتكليف مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالإشراف العام علي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بالإضافة إلي إعادة توزيع القوي البشرية بالإدارة، ونقل إثنين من العاملين بها خارج المديرية لدعم الخدمة الطبية بالمستشفيات.



يذكر أن غرفة النداء الآلي ١٣٧ تقوم بالتنسيق في تحويل الحالات المرضية ومصابي الحوادث وغيرهم بين جميع المستشفيات داخل محافظة الشرقية وخارجها، وفقاً لعدد الأسرة الشاغرة، وبما يتناسب مع التشخيص الطبي للحالة، والتخصصات الطبية المتاحة بمستشفي الإحالة.