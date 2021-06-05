شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: انقطاع الطمث يصاحبه ترهلات في منطقة البطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك ترهلات تحدث في البطن بعد انقطاع الطمث، وهذا الأمر غير معروف سببه حتى الآن، وفي هذه الحالة يجب تقليل النشويات، وزيادة معدل الحرق، وتقليل نسبة الدهون للتغلب على هذه الترهلات.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن الألياف أو الفايبر تزيد في المعدة، وتُشعر مريض السمنة بالشبع كثيرًا، وبالتالي تناول قدر أقل من الطعام.

ولفت إلى أن الألياف تمنع امتصاص الدهون بصورة كبيرة، وتحسن من حركة الأمعاء، وتقلل الكوليسترول، وتعالج الإمساك وتقي من سرطان القولون والمستقيم، وتضبط ضغط الدم إلى حد كبير.

وذكر أن خلاصة حبوب القهوة الخضراء تقلل الشهية إلى حد كبير، كما أن نبات الجرسنيا يعمل على تقليل الشهية، وفي نفس الوقت يقلل عدد الخلايا الدهنية، وهذا من شأنه أن ينعكس على خفض الوزن بصورة آمنة تمامًا، وبدون أي آثار جانبية.

وتابع «غزالي»، أن 99% من أدوية التخسيس سحُبت من أسواق الأدوية عالميًا، بسبب آثارها الجانبية السيئة، ولذلك هناك ضرورة للاعتماد على النباتات الطبيعية مثل القهوة الخضراء والشاي الأخضر، ونبات الجرسنيا.

وتابع أن حجم المعدة يزيد مع تناول الكثير من الطعام، وعند الرغبة في خفض الوزن، ولذلك هناك ضرورة لتناول الألياف التي تعتبر مادة ملئة للمعدة، وبالتالي تناول طاعم أقل، ومع الوقت ينخفض الوزن، مشيرًا إلى أن هناك 34 كورسًا مختلفًا تصلح لكل حالات السمنة.