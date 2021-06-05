شكرا لقرائتكم خبر عن وقف جميع الرحلات والأنشطة البحرية والغطس بالغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر، السبت، في وقف جميع رحلات الغطس والأنشطة البحرية بالغردقة، حيث تم إلغاء جميع رحلات اللنشات السياحية المتجهة لمناطق الغوص والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية.

وأكد أشرف صالح، صاحب أحد مراكز الغوص بالبحر الأحمر، أن الأجهزة الأمنية المختصة أبلغت إشارة لمختلف مراكز الغوص، بأن حالة الجو بالبحر الأحمر غير مستقرة والأمواج مرتفعة، مع وجود سرعة في الرياح فضلا عن العاصفة الترابية حسب تحذيرات الأرصاد الجوية، وتم إيقاف الرحلات البحرية للغوص لحين التحسن في الأحوال الجوية، وتم إخطار السائحين الحاجزين بهذه الرحلات بالقرار حفاظا على سلامتهم.

فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25- 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2- 3 أمتار والضغط 1016 مللى بار وقوة البحر 5 درجات.

وتعرضت مدن محافظة البحر الاحمر لحالة من سوء الأحوال الحوية وانخفاض الرؤية وسرعة في الرياح، كما شهدت مياه البحر الأحمر ارتفاعا بالأمواج، وسرعة في الرياح، وحذرت هيئة الأرصاد من خطورة الملاحة والصيد.