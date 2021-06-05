شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم عقود أكشاك نموذجية بالمجان لعدد من المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، عقود أكشاك نموذجية بالمجان لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والاستاذ سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، حيث تم تسليم 12 عقد كشك نموذجي كبديل عن الأكشاك العشوائية بشارع ياسين عبدالغفار بشبين الكوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لخطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وشدد المحافظ على أصحاب الأكشاك بضرورة الحفاظ على الأكشاك النموذجية وعدم إنشاء أي ملحقات بها حفاظاً على المظهر العام وبما يعكس الرؤية الحضارية والجمالية للمدينة، مؤكداً على أن هناك خطة طموحة لتوفير نمط جديد موحد للاكشاك بنطاق المحافظة بشكل حضاري والقضاء على العشوائية لتوفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكداً على أن العقود سيتم تجديدها للملتزمين ببنود العقد .

الجدير بالذكر أنه خلال جوالته المستمرة بمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمعهد الكبد والمستشفى التعليمي بشبين الكوم بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية، ووجه محافظ المنوفية بإزالة كافة الأكشاك العشوائية التي تعوق الحركة المرورية بالشارع وتوفير وتسليم أصحابها أكشاك نموذجية جديدة ومميزة تليق بالشباب وبما يعكس الرؤية الحضارية للمحافظة.