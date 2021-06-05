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التعليم توضح أهمية «البابل شيت» في رصد إجابات طلاب الثانوية العامة

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية ووالتعليم والتعليم الفني استخدام البابل شيت Bubble sheet كوسيلة لرصد الإجابات وهذا يساعد على:
- التصحيح االإلكتروني للدفعة بأكملها بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري.
- طمأنة طلاب التابلت على وجود نسخة ورقية اضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة أي شكوى.
- تأمين طلاب التابلت من أي انقطاع للكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الالكتروني أو أي مشكلة تصيب الخوادم الرئيسية أو تعترض الطالب أثناء الامتحان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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