شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح أهمية «البابل شيت» في رصد إجابات طلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية ووالتعليم والتعليم الفني استخدام البابل شيت Bubble sheet كوسيلة لرصد الإجابات وهذا يساعد على:

- التصحيح االإلكتروني للدفعة بأكملها بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري.

- طمأنة طلاب التابلت على وجود نسخة ورقية اضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة أي شكوى.

- تأمين طلاب التابلت من أي انقطاع للكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الالكتروني أو أي مشكلة تصيب الخوادم الرئيسية أو تعترض الطالب أثناء الامتحان.