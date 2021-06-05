شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : إلغاء التشعيب بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء العمل بالتشعيب من "علمي" إلى "علمي علوم" و"علمي رياضة" في الصف الثاني عشر بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

على أن تظل دفعة الثانوية العامة ٢٠٢١-٢٠٢٢ على النظام الحالي أما الدفعات التالية تكتفي بالتشغيل الى علمي وأدبي فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وتعمل الوزارة حاليا على إعادة توزيع خريطة المناهج كى تتناسب مع هذا القرار وتقوم بتخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير الى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام ٢٠٢٧.