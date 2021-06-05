شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة وتشميع محلات في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير ١٢٠٢ محضر لمواطنين و١١٢ محضرًا لمنشآت منذ يوم ٢٧ مايو ٢٠٢١.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة وتطبيق مواعيد الغلق المحددة، حيث تم فض ١٢٥ سوقًا، وفض٩٠ فرحًا ومأتمًا، وتحرير٢٠٣ محاضر غلق وتشميع لمحال وورش مخالفة لمواعيد الغلق المحددة بنطاق المحافظة.