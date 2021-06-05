شكرا لقرائتكم خبر عن شرايين التنمية فى صعيد مصر غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: شرايين التنمية فى صعيد مصر.





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