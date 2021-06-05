شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يعلن التفاصيل الكاملة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مؤتمر صحفى، كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى خلال المؤتمر تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية (نظام التقييم الجديد)، والذى تم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2018/2019.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

وحدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة وجاءت كالتالى: