شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2021 يوم 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الإسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية .





رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل، لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية وذلك بعد تفقده صباح اليوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها.





رئيس الوزراء: عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة "المنطقة الاقتصادية" للقناة

بعد انتهاء جولته اليوم، بعدد من المشروعات المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمرافق، وذلك بحضور وزراء: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.





محافظ شمال سيناء: إنشاء 84 عمارة سكنية فى مدينة رفح الجديدة بإجمالى 1344 وحدة

التقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالى مركز ومدينة رفح، القاطنين بعمارات السبيل بحى المساعيد فى مدينة العريش، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان له، أنه خلال اللقاء أكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بأهالى شمال سيناء بصفة عامة وأهالى مدينة رفح بصفة خاصة.





جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب أدبى.. تبدأ 11 يوليو حتى 29 من نفس الشهر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة الأدبية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.





التعليم: استمرار التشعيب لعلمى علوم ورياضة لدفعة الثانوية العامة سبتمبر المقبل

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب للدفعة التى تلتحق بالثانوية العامة فى سبتمبر المقبل لها الحق فى التشعيب إلى علمى علوم ورياضة.





وزير التعليم: من مصلحة طالب الثانوية العامة الإجابة فى البابل شيت والتابلت

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه من مصلحة طلاب الثانوية العامة هو الإجابة فى البابل شيت والتابلت كنوع من الأمان، موضحا حسمنا الامتحانات بما يحقق مصلحة الطلاب.





وزير التعليم: لن يكون هناك تحسين للمجموع فى الثانوية العامة 2021

حسم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نظام التحسين فى الثانوية العامة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تحسين على النتيجة وسيتم الاكتفاء بالدورين الأول فى يوليو والثانى فى أغسطس.





وزير التعليم: بدء الامتحان التجريبى للثانوية العامة 21 يونيو وامتحان بمدد زمنية

أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون مقرا للامتحان النهائى الثانوية العامة، موضحا أنه لن يكون هناك أى إنترنت داخل المدرسة أثناء أداء الامتحانات واى شريحة لن تعمل داخل المدرسة والتابلت سيكون عليه الأسئلة وإجابة الطالب فقط وآى محاولة للغش سيتم التعامل معها وحروبات الغش تم غلقها، مشيراً إلى أن الامتحان التجريبى هدفه التعرف على نوعية الأسئلة وضبط التابلت، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت 3 امتحانات تجريبية.





وزير التعليم: بدء الامتحان النهائى للثانوية العامة 10 يوليو 2021

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سوف تبدأ 10 يوليو المقبل.

التعليم: وقت كاف لطالب الثانوية للإجابة على نسختى الامتحان الورقى أو الإلكترونى

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب سيحصل على وقت كافى للإجابة على نسختين الامتحانات فى الثانوية العامة الورقية والإلكترونية، موضحا أن الإجابة عن نستختى الامتحان اختيارية وليس إجبارية والطالب يختار أى طريقة للإجابة سواء الكترونى أو ورقى.





وزير التعليم: طالب الثانوية لن يستخدم الإنترنت بأى حال.. وكراسة أسئلة مطبوعة

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن قرارات الثانوية العامة هى قرارات دولة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع شخصيًا كل التفاصيل، مع الحكومة وباقى الوزارات.





وزير التعليم يكشف طرق عقد امتحانات الثانوية العامة: "إلكترونى وبابل شيت"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ينصح طلاب الثانوية العامة باللجوء إلى 4 منصات لخدمة نوعية الأسئلة فى التقييم الجديد، قائلاً: ما توفره هذه النوعية من المصادر يصب فى مصلحة الطلاب خلال الامتحان أبرزها القنوات التعليمية ومنصة التعلم على بنك المعرفة.





وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام "الكتاب المفتوح"

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن دفعة الثانوية العامة لهذه السنة مميزة، والهدف الرئيسى تطوير شكل الأسئلة من الحفظ والتلقين إلى الفهم، وقياس مخرجات التعلم.





وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون لقياس الفهم والتصحيح إلكترونيا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحاول مساعدة الطلاب على الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وطبيعة الامتحان التجريبى والامتحان النهائى.





هيئة المساحة: الجمعة المقبل أول أيام شهر ذى القعدة من عام 1442 هجريا

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الجمعة القادم هو أول أيام شهر ذى القعدة من عام 1442 هجريا.





قناة السويس: لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية لحقوق القناة والتزاماتها

قالت هيئة قناة السويس فى بيان لها، إنها طالعت لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانونى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، بيان نادى المملكة المتحدة للحماية والتعويض، وتثمن هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة فى الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطى تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التى جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.





"السياحة والآثار": حملة حماية البيئة البحرية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط

وجه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة البيئة لما تقوم به من جهود لحماية البيئة البحرية، والمحميات الطبيعية، لما يعود بالنفع عن السياحة البيئية فى مصر.





رئيس الوزراء يحضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب جولته التفقدية للمنطقة الاقتصادية وميناء السخنة.





تصل 43 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 7.8 مليار جنيه فى شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق.