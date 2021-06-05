شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: مصر خالية من المناطق غير الآمنة نهاية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن جميع المشروعات التى نفذناها جرى تسليمها في وقتها المحدد، مضيفا أنه كان هناك 657 من المناطق غير الآمنة، منها 315 منطقة جرى الانتهاء منها، بتكلفة حوالى 40 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى، أن "مصر ستكون خالية من المناطق غير الآمنة نهاية الشهر المقبل، وسيجرى تسليم العديد من المشروعات، ومنها مشروع السلام، ومصر القديمة، وحدائق أكتوبر، وحلايب وشلاتين، وسنكون قضينا على المناطق غير الآمنة، وبدأنا فى رؤية ملف 2030، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بالدولة".

وتابع: أن المناطق غير آمنة والعشوائية أهملت على مدى عقود من الزمن، وجاء الآن الرئيس يرد حقا من حقوق المواطن لأنه جزء من الدولة، وسيتم البدء فى بناء الدولة الجديدة، وسننتقل إلى تطوير الدولة والقضاء على البناء غير المخطط، مضيفا أن سيجرى البدء بتنفيذ خطة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات، معقبا: "الشهر المقبل وبانتهاء المشروعات التي نعمل عليها ستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة وذات الخطورة الداهمة".