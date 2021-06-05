شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد الصحة المشرف على حملة لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحملة تطعيم لقاح فيروس كورونا، التي تشمل أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين المشاركين في العملية الامتحانية بجامعة الفيوم للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١

وخلال الزيارة تم التأكد من توفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام عملية التطعيم، من حيث أماكن الانتظار، والمعامل المجهزة لتسجيل البيانات، وغرف التطعيم، تمهيدًا لبدء عملية التطعيم، اعتبارًا من الغد الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦، الساعة العاشرة صباحًا، بمبنى إدارة المشروعات بالجامعة.