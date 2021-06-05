التعليم : جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام MCQ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها صممت الامتحانات بعناية كبيرة ويندرج تحت هذا: - توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله. - تكون جميع الأسئلة من نوعية الاختيار المتعدد (MCQ). - الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس الفهم والتطبيق والعمق وهى مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الامثلة في الكتاب المدرسي حرفياً. - سوف يتم تسليم الطلاب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع