شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام MCQ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها صممت الامتحانات بعناية كبيرة ويندرج تحت هذا:
- توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.
- تكون جميع الأسئلة من نوعية الاختيار المتعدد (MCQ).
- الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس الفهم والتطبيق والعمق وهى مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الامثلة في الكتاب المدرسي حرفياً.
- سوف يتم تسليم الطلاب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.