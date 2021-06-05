شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : مصر تسعى للتصنيع المحلي للقاح كورونا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الدولة تسير في عدة اتجاهات بالتوازي لتوفير كميات من لقاحات كورونا للمواطنين، موضحة أن هناك 5 أنواع من لقاحات كورونا في مصر حصلوا على تصريح من هيئة الدواء المصرية.

أضافت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن مصر تسعى للتصنيع المحلي للقاح كورونا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وأن تصبح مركز إقليمي لتطوير اللقاحات المصنعة وتصديرها للدول العربية، مشيرة إلى استيراد المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني محليًا، وبالفعل تم البدء في تصنيع أول دفعة من اللقاحات التي ستخضع لبعض الاختبارات من قبل هيئة الدواء قبل إتاحتها لتلقيح المواطنين.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر شاركت في التجارب الإكلينيكية للقاحات كورونا؛ للتأكد من مدى آمان وفاعلية اللقاحات على الشعوب.