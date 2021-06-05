شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 10 يوليو وتنتهي 5 أغسطس والأسئلة تقيس الفهم.. جداول امتحانات الثانوية العامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 يوم 10 يوليو المقبل على أن تنتهي الامتحانات يوم 2 أغسطس من الشهر المقبل.. مشيرا إلى أن طلاب القسم العلمي بشعبتيه «رياضة وعلوم» يبدأون الامتحانات يوم 10 يوليو حتى 2 أغسطس، وطلاب الشعبة الأدبية سيبدأون يوم 11 يوليو حتى 29 يوليو.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم، إن الهدف من تأجيل موعد الامتحانات لمدة أسبوع، هو مساعدة الطلاب على الانتهاء من مراجعة الدروس والاستفادة من المنصات الرقمية التي أتاحتها الوزارة والتي تتمثل في منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة ومنصة حصص مصر وقناة مدرستنا 2 والبث المباشر من موقع الوزارة، لافتا إلى أن المدة بين كل امتحان ستكون يوم بالاضافة إلى إجازة عيد الأضحى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد أسبوعين من انتهاء الامتحان على أن تعقد بعد ذلك امتحانات الدور الثاني، وتابع «سيكون هناك دور أول ودور ثاني فقط للثانوية العامة، وبالنسبة لأي طالب ثبت إصابته بـ كورونا يمكنه دخول الدور الثاني بالعلامة الكاملة».

وحول نظام التشعيب في الثانوية العامة، أعلن شوقي أن العام المقبل هو آخر عام بالنسبة لنظام التشعيب «علوم ورياضة» على أن يتم إلغاء هذا النظام في خريف 2022، بعد الانتهاء من المناهج الجديد التي ستشهد انخفاضا في المحتوى الدراسي

وحول الامتحان التجريبي الثالث، أوضح الوزير أن الامتحان سيعقد يوم 21 يونيو للقسم العلمي و22 يونيو للشعبة الأدبية، وسيكون الحضور ليوم واحد فقطـ وباقي الامتحانات ستكون من المنزل، على أن تنتهي الامتحانات يوم 18 يونيو، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الامتحان التعرف على النظام الجديد الورقي والالكتروني وأيضا معرفة نوعية الأسئلة .

وقال وزير التعليم إن «هناك منظومة كبيرة لتصحيح الأسئلة، بشكل يضمن العدالة الكاملة للطلاب ويقلل التظلمات وأيضا الأخطاء البشرية في الجمع التي كانت مصدر كبير للتظلمات».

وأضاف شوقي أنه «سيتم وضع أسئلة تقيس الفهم، كما أن التصحيح سيكون إلكترونيا».

وأشار إلى أن أساس النظام لامتحانات الثانوية العامة هو محور التطوير، وطريقة التقييم الجديدة، منوها بأن الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو مقدار فهم كل طالب لنواتج التعلم أو مخرجات التعلم.

وأكد أنه تمت إتاحة جهاز التابلت للطلاب، للوصول إلى المحتوى الإضافي الذي تم تحضيره لمساعدة الأولاد على الفهم، لكي نرد على الأسئلة الجديدة، وإتاحة مواد تعليمية رقميا عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر متعددة.

ولفت إلى أنه لكي تتم مساعدة الأولاد على التحضير لهذه الأنواع من الأسئلة بالإضافة إلى كتاب الوزارة الموجود قبل ذلك أضفنا مصادر تعلم جديدة لمساعدتهم بطرق متنوعة على فهم المطلوب من الطالب.

وقال طارق شوقي: «أتحنا مواد تعليمية رقميا عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر كثيرة، ونصحنا بالاعتماد عليها من أي شىء آخر»، مستعرضا في الوقت ذاته مصادر المراجعة على غرار منصة إدارة التعلم الموجودة على بنك المعرفة في صورة فيديوهات ونصوص وتدريبات ونماذج استرشادية ومقاطع صوتية، علاوة على مصادر كبيرة مثل بريتانيكا ونهضة مصر ونجوى وغيرها وذلك للمساعدة .

ورأى أنه سيتم المذاكرة عبر ما يفهمه الطالب سواء من الكتاب أو من بنك المعرفة.

واعتبر أن الأشياء المتواجدة على منصة إدارة التعلم، تم بناؤها لخدمة الشعبة العلمية والأدبية وبلغات متعددة، منوها بأن هذا المحتوى يساعد على فهم كل درس.

وأشار إلى منصة حصص مصر، التي تحوي أفضل الأساتذة ومراجعات ونماذج استرشادية، فضلا عن تعاون مؤلفي «المعاصر والامتحان والأضواء والنجوى»، مع المركز القومي للامتحانات لإنشاء منصة حصص مصر، مقدما في الوقت ذاته الشكر للبنك الأهلي والمصري على تقديمهما التكلفة لتقديم الخدمة مجانية للطلبة قبل الامتحانات.

وأضاف: «جرى عمل قنوات تلفزيونية (مدرستنا 2)، وهي تخدم- بجانب المصادر المذكورة أعلاه- الأسئلة وهو محور التطوير، مطالبا بعدم اللجوء إلى أي مصدر آخر غير الذي تم ذكره».

وقال وزير التعليم إن القرارات التي تخص الثانوية العامة هي قرارات دولة..والرئيس عبدالفتاح السيسي يقف شخصيا على كل هذه التفاصيل، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضا كذلك، فضلا عن وزارة الصحة التي تتابع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.

وأضاف الوزير أن هناك مخاوف كثيرة من فكرة وجود الامتحان على التابلت وهذه المخاوف متعلقة بالشبكات، وهذا ما أخذ اهتمامنا بعيدا عن القضية الأصلية، وهي التحضير لهذه لأسئلة الأمتحان؛ لذلك أتحنا آداء الامتحان بالطريقة الالكترونية وأيضا سيتم إعطاء نسخة ورقية من الأسئلة وأخرى ورقية لوضع الإجابات عليها فاصبح لدينا نظامين متوازيين للاختيار بينهما لإزالة أيه مخاوف من أي نظام«.

واستعرض الوزير لطريقة الامتحان قائلا: «عند دخول الطالب للامتحان؛ سيتم توزيع كراسة أسئلة مطبوعة على كل طالب، وأخرى لتسجيل الإجابات، وفي نفس الوقت سيقوم الطالب النظامي باستخدام التابلت للوصول إلى نفس الامتحان الورقي الذي تسلمه، وسيقوم الطالب بكتابة اسمه على ورقة الإجابة ونقل المعلومات الموجودة على ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة، وفي نفس الوقت فتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار: يقرأ الأسئلة سواء من التابلت أو من الورقة المطبوعة».

وأرد: ننصح الطالب عندما يكون جاهزا للإجابة على أي سؤال أن يسجل اجابته على ورقة الإجابة بالإشارة على الدائرة المناسبة للإجابته، وقبل أن يترك هذا السؤال يضع نفس الإجابة على التابلت، وسيكون الوقت داخل الامتحان كاف للإجابة على التابلت والورقة المطبوعة«، مشيرا إلى أنه عند الإجابة في المكانين سيكون لدينا- كوزارة- نسختين من الإجابة؛ فعند حدوث أي مشكلة في أي مكان؛ يكون الثاني احتياطيا للرجوع إليه فهذا يعتبر تأمين للطلاب مثل وجود نسختين من الأسئلة تأمين لها فالإجابة أيضا يوجد لها نسختين للتأمين».

وتابع الوزير: «عند تردد الطالب في إجابة سؤال، فإن تغيير الإجابة في الورقة المطبوعة أصعب من التابلت؛ لذلك وجود الإجابة على التابلت سيساعد المصحح للوصول إلى الإجابة الصحيحة وهذه أيضا تعد تأمينا إضافيا لإجابة الطالب».

وقال طارق شوقي إنه تم اختيار (البابل شيت) لأنه يتم تصحيحه إلكترونيا وليس يدويا، لافتا إلى أن الطلاب النظاميين وطلاب المنازل، سيكون تصحيح إجاباتهم إلكترونيا دون أي تدخل بشري على الإطلاق؛ وبالتالي يضمن العدالة الكاملة للطلاب.

وأضاف أن بناء الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة النهائي يأخذ عاما من العمل، وأن كل سؤال من هذه الأسئلة يكون خلفه من 10 إلى 12 من خبراء هذا العلم، وليس شخصا واحدا، لافتا إلى أن هناك دورة كاملة لبناء السؤال ومراجعته، ويكون مرفق مع السؤال مستوى صعوبته، والزمن الذي يحتاجه الطالب.

وأكد أن هدف الامتحانات التجريبية طرح أسئلة كثيرة؛ لكي يتم التدريب عليها، وليس إسقاطا من الأسئلة التجريبية على الامتحان النهائي، مشيرا إلى أن جودة الأسئلة يتم عملها بطريقة دقيقة جدا تقيس الفهم والتطبيق والعمق.

كما أكد أن هناك مراجعة مكثفة لجودة ترجمة الأسئلة لامتحانات مدارس اللغات في العلوم والرياضيات؛ نظرا لوجود شكاوى قبل ذلك من ترجمة امتحانات اللغات.

وفيما يتعلق بالأسئلة التعجيزية من خارج المنهج؛ قال شوقي إن المنهج ليس فقط كتاب المدرسة وما فيه، لكن المنهج ما يتم فهمه من دروس المادة، والذي يقال عليه (مخرجات التعلم)؛ لقياس فهم الطالب.

وحول سهولة وصعوبة أسئلة الامتحانات، قال وزير التربية والتعليم إن الأسئلة يتم عملها بخريطة دقيقة جدا من قبل عشرات الأساتذة وتتراجع عشرات المرات، وليس هناك أسئلة تعجيزية أو من خارج المنهج.

وبخصوص الكتاب المفتوح، قال شوقي «سنسمح بدخول الكتاب للنظاميين وطلبة المنازل ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع».

وفيما يتعلق بالامتحان التجريبي، أجاب قائلا: «إن ذلك سيتم في شهر يونيو الجاري»، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الامتحان يتم عمله لمعرفة لجان الامتحانات، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحاناتها والوقت الكامل والتوازن بين عدد الاسئلة والامتحان، وحسن التحضير للامتحان النهائي وفرصة لطلاب المنازل والراسبين والمقسمين للمواد لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

وأوضح أن التابلت سيحوي الامتحان واجاباته فقط لضمان العدالة بين الطلبة النظاميين والمنازل.

وحول موضوع «التشعيب»، قال الوزير إن«دفعة الثانوية العامة القادمة التي ستدخل في سبتمبر القادم 2021 مازال يستطيع أن يقسم لعلمي علوم أو علمي رياضة، والدفعات التالية من خريف 2022 عند الوصول إلى الثانوية العامة لن يكون بها غير علمي وأدبي سيتم دمج علمي العلوم والرياضة في علمي فقط وحتى يتم ذلك لابد من الانتظار هذه السنة حتى يقتضي إعادة توزيع المناهج حتى تتناسب مع هذا القرار وسوف نستغل هذه الفرصة للتخفيف أو إعادة النظر في مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام، حيث سيتم محو الزيادات والاحتفاظ بمخرجات التعلم الأساسية وخفض المحتوى على المقاييس العالمية حتى تصل مناهج نظام التعليم الجديد لمرحلة الثانوية العامة.

وتابع: لذلك سنقوم خلال هذه السنة من سبتمبر 2021 وحتى سبتمبر 2022 بالإعداد لمناهج المرحلة الثانوية معدلة بالإضافة إلى تطبيق نظام إلغاء التشعيب الفرعي (علمي علوم وعلمي رياضة) ليصبح علمي فقط بدءا من العام الدراسي 2022 2023.

وحول التحسين أو تكرار الفرصة قال الوزير إن هناك دورا أول يبدأ 10 يوليو وهناك دور ثان وسنكتفي بهذا القدر لأن تعدد فرص دخول الثانوية العامة بحاجة إلى تكييف قانوني نعمل عليه حاليا ولكن هذا العام سنكتفي بالدور الأول والثاني لمن لم يدخل الامتحان في الدور الأول (مثل الإصابة بفيروس كورونا) مبينا أن من سيدخل الدور الثاني سيحصل على علامة كاملة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021