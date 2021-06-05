شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد : استكمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى في الضواحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، استكمال أعمال رصف شارع عبدالرحمن شكرى من أمام مسجد أم القرى وحتى معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة حيث تواصل العمل في وضع الطبقة الأسفلتية بالطريق، في إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

أوضح المحافظ، أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع التنمية المحدثة في مختلف المجالات، في إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية في كافة الخدمات.