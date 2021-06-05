أخبار مصر

«المصرى اليوم» تنشر جداول امتحانات الثانوية العامة

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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