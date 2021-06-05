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شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تنشر جداول امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والمكفوفين والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها
المصري اليوم تنشر جداول الثانوية العامة بفروعها