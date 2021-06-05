شكرا لقرائتكم خبر عن محمية وادي الجمال بمرسي علم تشارك في الاحتفال بيوم البيئة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر من خلال برنامج التوعية البيئية وحدة التوعية والاعلام البيئي بمحمية وادي الجمال بمرسي علم في تنفيذ حملة نظافة بمنطقة وادي الجمال التوعية الزائرين بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

جاء ذلك ضمن احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى لعام ٢٠٢١ تحت شعار استعادة النظام البيئى.

كما تم عمل محاضرة عن أهمية الثروات الطبيعية بالمحمية سواء في الجانب البحري بما يحتويه من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وما لها من أهمية اقتصادية وبيئة غابات اشجار المانجروف والجزر البحرية وارتباطها الوثيق بالسياحة البيئية، وتم إلقاء الضوء على الجانب البري وأهمية النباتات البرية وما لها من أهمية اقتصادية والحيوانات البرية واهميه الحفاظ عليها كمورد اقتصادي والتراكيب الجيولوجية لمحمية وادي الجمال والتراث الثقافي سواء قديما فيما يخص التراث الروماني والقرية الرومانية والمعبدالموجود بها والتراث الثقافي للسكان المحليين من قبيلة العبابدة والبشارية سكان جنوب البحر الاحمر ولما لهم من موروث ثقافي من عادات وتقاليد لهم.