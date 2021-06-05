شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور علي مستشفيات الأمراض الصدرية والحميات بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وقام وكيل الوزارة بالمرور علي مستشفي الصدر، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من التوسعة والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير ببعض الأقسام الطبية، ووجه بسرعة الإنتهاء منها وفقاً لمعايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى بالشكل الجمالي المطلوب، لدخول باقي الأقسام الطبية الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، وعمل منظومة العلاج بالأكسجين بكفاءة.

ثم زار وكيل وزارة الصحة مستشفي الحميات، تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، لرفع كفاءة الأقسام الطبية بها، والتي تشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحي، الواجهات، وعزل الأسطح، وأعمال التطوير الأخرى بالأقسام الداخلية، كما تابع أعمال التوسعة الجارية بالأقسام الطبية، ووجه بالتأكد من زيادة القوة الاستيعابية لها بعد أعمال التطوير، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وخاصة خلال المرحلة القادمة، كما تلاحظ بعض التسريب في المياه علي الجدران، وشدد وكيل الوزارة علي معالجة ذلك علي الفور، ووجه بسرعة تركيب خزان الأكسجين الجديد بالمستشفي، والذي تم دعمه من معالي وزيرة الصحة للمستشفي.

كما تابع وكيل الوزارة توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، ووجه مديرى المستشفيات بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وعدم وجود أي إهدار في كميات الأكسجين، تزامناً أيضاً مع أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، وصرف الكميات منها حسب الإحتياج، وأيضاً متابعة نسب الأكسجين للمرضي ونسب إستهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض، مؤكدا إتباع بروتوكول العلاج لمرضي كورونا وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وشدد على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفي، كما تابع إجراءات مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً علي إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بالمستشفيات.