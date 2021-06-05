شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي صبّة خرسانية وحجرة مخالفة بحي جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية والتعديات على أملاك الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمبانى المخالفة على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي صبة خرسانية على مساحة 288 م وحجرة بمساحة 144 م.

وشدد اللواء عادل الغضبان على استمرار المتابعة للمخالفات على أملاك الدولة وتوقيع العقوبات على المخالفين، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والاعتداء على ممتلكات الدولة، واسترداد الأراضى لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام.