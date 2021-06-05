شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : مصر تمتلك ٣٥٠ نوعًا من الشعاب المرجانية و١٢٠٠ نوع من الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددًا من الأرقام التى تعكس حجم ثروات مصر الطبيعية، ومنها أن مصر تمتلك 143 نوعًا مختلفًا يحتوى تنوعًا بيولوجيًا وأكثر من 1200 نوع من الأسماك وأكثر من 350 نوعًا من الشعاب المرجانية.

وبحسب «ياسمين»، تعمل الشعاب المرجانية على حماية أنواع محددة من الكائنات البحرية، ما يعني أن فقدها سيؤدي إلى فقد تلك الأنواع، بالإضافة إلى حماية الشواطئ.

وأضافت أن أحدث دراسة أكدت تأثير التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية، مع التأكيد على أن الشعاب بالبحر الأحمر هى آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الأرض، أى أن ملاذ السياحة واستدامة العيش للمجتمعات المحلية بالبحر الأحمر يكمن فى حماية البيئة البحرية.

جاء ذلك، خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لإطلاق حملة حماية البيئة البحرية، فى إطار احتفالات مصر باليوم العالمى للبيئة 2021، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والسيدة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وممثلى وزارة الطيران المدنى والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية والجهات المشاركة بالحملة، علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.