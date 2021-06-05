شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تشهد إحتفالية يوم البيئة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بغرس نخلة بحديقة حي طريق الداخلة، وذلك في إطار إحتفال المحافظة بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو كل عام ، يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والمهندسة مها حسام مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تنفذها المحافظة لزراعة ٢.٥ مليون نخلة لتنمية وتطوير إنتاج التمور والتوسع في الصناعات القائمة علي هذا الإنتاج.