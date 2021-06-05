شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لمراجعة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تشكيل لجنة بناء على ما ورد إلى غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم، من شكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من عدم وضوح الصور في سؤال ترتيب الصور في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، وذلك لمراجعة السؤال وبيان مدى عدم وضوح تلك الصور للطلاب في ترتيب الأحداث كما هو مطلوب في السؤال.

وقال «القبيصي» إنه فى حال ثبوت عدم وضوح الصور وصعوبة التعرف عليها، سوف تُحال لجنة وضع الامتحان سواء من الطبعة السرية المسؤولة عن تصوير الامتحان أو من لجنة وضع الامتحان إلى التحقيق، ويتم توزيع درجات السؤال على باقي أسئلة الامتحان.

ودعا أولياء الأمور والطلاب إلى الاطمئنان وعدم القلق، مؤكدًا أن مصلحة أبنائه الطلاب تأتى فى المقام الأول.

وأضاف أنه استعجل لجنة تقييم امتحان اللغة الإنجليزية فى إبداء الرأى حول الامتحان، ورفع التقرير النهائى إلى اليوم لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.