شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 67 مشروعا صغيرا في قرى بني سويف بتمويل من صندوق التنمية المحلية خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية «خلال شهر مايو الماضي» قد بلغ 67 مشروعاً بتمويل قدره مليون و5 آلاف جنيها، والتي استفاد منها 67 مستفيداً من مختلف مراكز المحافظة في مجال مشروعات الإنتاج الحيواني من تسمين وتربية أبقار ودواجن، فيما تم توفير 260 ألف جنيهاً «من حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة» لتمويل مشروعات صغيرة، استفاد منها 41 من شباب الخريجين والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة بمركزي بني سويف وناصر.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير إدارة بناء وتنمية القرية، والذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن الإشارة إلى جهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم، مشيرا إلى أهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية «مشروعك»،والجمعيات الأهلية العاملة في هذاالمجال،مشيرا إلى أن «الأسبوع الماضي»تم توفير 20 مليون جنيهاً للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، قدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتي يستفيد منها مايتراوح ما بين 4 آلاف إلى5 آلاف على مستوى المحافظة،منها مشروعات صغيرة بناصر وببا المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة،ضمن الجهود المتكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطنين في الريف

من جهته، أضاف السكرتير العام أن صندوق التنمية المحلية يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة في مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى

فيما أضاف المهندس بدرشاكرمدير تنمية القرية بالمحافظة،أن المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية «خلال الشهر الماضي» شملت مشروعات إنتاج حيواني بواقع: 21 مشروعا بناصر،و20 مشروعا بمركز ببا و6 مشروعات باهناسيا، و18 مشروعا بسمسطا، ومشروعين بالواسطى وبني سويف،مشيداً بدعم«المحافظ د.محمدهاني غنيم»لكافة جهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية،خاصة في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لمنظومة العمل بها ،ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلا وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بتلك القرى