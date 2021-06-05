شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي.. والمتسابقون: مدينتي مؤهلة لاستضافة بطولات دولية (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت صباح امس الجمعة، فعاليات ماراثون مدينتي للجري بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة تراي فاكتوري، بمشاركة أكثر من 1200 متسابق، من بينهم الأستاذ/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأجانب من 15 جنسية مقيمين في مصر. وأشاد جميع المتسابقين بحسن التنظيم وأكدوا قدرة مدينتي على استضافة كبرى المسابقات والفعاليات الدولية، ونجاح مجموعة طلعت مصطفى في توفير كافة الإمكانيات مما يؤهلها لتنظيم فعاليات مماثلة عالمية.

و أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمستوى تنظيم ماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي التي تشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى. وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في اطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

وأشاد المتسابقون في ماراثون مدينتي بتنظيم طلعت مصطفى للماراثون، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الحدث الرياضي الكبير.

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

من جانبه قال أيمن حقي مؤسس شركة تراي فاكتوري، إن ماراثون مدينتي للجري هو أول ماراثون من نوعه في مصر، سواء من حيث عدد المشاركين والذين بلغوا أكثر من 1200 متسابق من بينهم مشاركين أجانب من 15 جنسية مختلفة من الأجانب المقيمة في مصر، أو من حيث تنوع السباقات بين سباق لمسافة 5 كيلو متر و10 كيلو متر و21 كيلو متر بما يتناسب مع مختلف مستويات اللياقة البدنية، متمنيًا أن يقام ماراثون مدينتي سنويًا بأعداد مشاركين أكثر وباعتماد دولي من كبرى المؤسسات الدولية.

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

وأضاف «حقي»، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت تنظيم ماراثون مدينتي للجري وسط إجراءات احترازية بما يوفر كافة عوامل الآمان للمشاركين بالماراثون، كما حرصنا بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وساعدنا في ذلك أن شوارع مدينتي الواسعة والنظام الإلكتروني في السباق، وهو ما ساعدنا على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم سواء عند انطلاق أو نهاية الماراثون.

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي

وزير الشباب والرياضة يشيد بتنظيم طلعت مصطفى لماراثون مدينتي