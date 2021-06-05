شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 60% من البيئة البحرية مهددة بالتدهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه لابد من العمل معا من أجل استعادة النظام البيئى الذي يقدم لنا كل ما يمكننا من الحياة في الوقت الذي أظهر فيه التقرير الدولى للجنة الحاكمة للنظم البيئية والتنوع البيولوجى اننا استخدمنا على مستوى العالم ثلاث ارباع مساحة الأرض الموجودة بالفعل و85% من الاراضى الرطبة تم تدهورها كما تم استغلال 85% من المياة العذبة وعلى مستوى مصر والقارة الافريقية فنجد ان افريقيا تحتاج 490 مليار دولار سنويا لاستعادة النظام البيئى فما يتم تدهوره من النظام البيئى نحتاج إلى اضعافة للتنمية.

جاء ذلك خلال إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة، بحضور راندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى وممثلى وزارة الطيران المدنى والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية والجهات المشاركة بالحملة علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين.

كما أشارت إلى أن الحملة تركز على البيئة البحرية لأنها لم يكن لها النصيب الأكبر من الاهتمام، فقد تم إعلان 12% من البيئة البرية محميات في حين تم إعلان 1% من البيئة البحرية محميات طبيعية، كذلك 60% من البيئة البحرية مهددة بالتدهور و30% تم فقدها وتدهورها كما ان البيئة البحرية تعانى من ضغوط الانشطة غير السليمة ومنها الصيد الجائر فنجد ان 13% من تعديات الصيد اثرت على المخزون السمكى بالاضافة إلى ذلك نجد ان من عام 1980 حتى 2005 تم ازالة 35 الف كم مربع من اشجار المانجروف كل تلك الارقام دفعت مصر وبصفتها رئيس مؤتمر الاطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى إلى اعلان حملة حماية البيئة البحرية للعالم اجمع فلابد من حماية البيئة البحرية.