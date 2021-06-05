شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده» في 5 يونيو 1967.. وقوع نكسة 67 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظل نكسة 5 يونيو 1967 الحدث الأسوأ في تاريخ مصر وبخاصة مع تداعياتها الخطيرة التي نعيش آثارها إلى اليوم فخلال ستة أيام فقط احتلت إسرائيل من الأراضى العربية ما لم تكن تحلم به، فضلا عما خلفته من آثارنفسية في نفوس العرب والمصريين.

وماحدث أنه «زي النهارده» في 5 يونيو 1967 شن سلاح الجو الإسرائيلى هجوما مباغتًا على جميع المرافق الجوية المصرية ودمرها خلال 3 ساعات فضربت المطارات والقواعد الجوية وحطمت طائراتها وحدث ارتباك لدى القوات المصرية بسبب قرار الانسحاب العشوائى ،وهناك أكثر من شهادة مهمة حول النكسة لقادة عسكريين عاصروها، ومن هذه الشهادات، شهادة اللواء أركان حرب مصطفى ماهر أمين الذي قال إن الرئيس شارل ديجول أخطر الرئيس عبدالناصر بأن إسرائيل ستهجم على مصر في الساعة التاسعة والنصف صباح الخامس من يونيو، أثناء تناول الطيارين إفطارهم وقال إن عبدالناصر رفض توجيه ضربة جوية استباقية.

وهناك شهادة أخرى للفريق أنور القاضى، رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، يقول فيها: «كان من المفترض أن يوجه الطيران المصرى ضربة جوية مفاجئة ضد مطارات إسرائيل ودفاعاتها الجوية وحشودها مع أول ضوء في فجر 27 مايو، وصدرت الأوامر بالفعل لكن فجأة وفى الساعة الثالثة صباحاً صدرت أوامر أخرى من القيادة العليا بإلغائها عقب مقابلة جرت بين عبدالناصر والسفير السوفيتى الذي أبلغه رسالة القادة السوفييت لمنع مصر من بدء أي عمليات عسكرية».

ويكمل ويقول القاضى «إنه في يوم 22 مايو أعلن الرئيس عبدالناصر بصفته القائد الأعلى إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية دون الإعداد لتوابع لهذا القرار من استعدادات عسكرية وانسحبت قوات الطوارئ الدولية نزولا على رغبة مصر،ورغم النكسة فإن المصريين ثأروا لكرامتهم عبر عمليات الاستنزاف ونجحت القوات المصرية في إلحاق خسائر فادحة بالاحتلال في حرب الاستنزاف في معركتى رأس العش ورأس العين ودمروا المدمرة إيلات وفجروا الحفار الإسرائيلى في المحيط الأطلنطى ونجحوا في تدمير ميناء إيلات فضلا عن عمليات (المجموعة 39 قتال) في الجيش المصرى بقيادة العميد إبراهيم الرفاعى وقد أعادت هذه العمليات الثقة للجنود المصريين ومهدت لحرب 6 أكتوبر 1973، وكانت أمريكا في نهاية حرب الاستنزاف قد سارعت لإنقاذ إسرائيل عبر مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار«