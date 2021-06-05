شكرا لقرائتكم خبر عن وجه برقية شكر لأطباء مصر».. سؤال بـ«امتحانات الإعدادية» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الاعدادية في الاسكندرية، امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021، في مادة اللغة العربية والخط اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية نفذتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن والشئون الصحية.

ورصدت «المصري اليوم»، ردود فعل الطلاب عقب الانتهاء من الامتحان، حيث يقول محمود مصطفى، الطالب بمدرسة الدكتور مصطفى الجبيلى الإعدادية التابعة لادارة العامرية التعليمية أن الامتحان جاء متوسطا باستثناء «تكات» في بعض الاسئلة التي تحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقالت فاطمة حسن، الطالبة بمدرسة الحسن بن الهيثم الاعدادية بنات، لـ«المصرى اليوم»، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت جاء كافيا للإجابة على جميع الاسئلة، فيما قال الطالب محمد إبراهيم بمدرسة ابن ماجد ان الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط وأن الوقت كان كافيا للإجابة.

يأتي هذا فيما ورد سؤال «تعبير اجبارى» في مادة اللغة العربية يطلب كتابة برقية شكر إلى اطباء مصر لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكنردية، أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية الثمانية، لم تتلقى شكاوى خاصة بامتحان اللغة العربية خاصة الوقت والاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسى وفى مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ( تعليم عام ) يبلغ 87826 طالبًـا يؤدون امتحانهم أمام ( 379 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، ومن المقرر الإنتهاء من الإمتحان الخميس الموافق 10 / 6/ 2021.

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)

"وجه برقية شكر لأطباء مصر فى مواجهة كورونا" .. سؤال بـ"تعبير اعدادية الاسكندرية" (صور)