شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 57 طن مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 57 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل مخزن بدون ترخيص قبل إعادة تدويرها، وطرحها وترويجها بالأسواق.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن «بدون ترخيص» لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجارى، وتخزين كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية بقصد إعادة تدويرها وإستخدامها مرة أخرى في عملية تصنيع مستحضرات التجميل، وطرحها وترويجها بالأسواق بقصد التربح منها.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على 57٫337 طن من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل بدون فواتير أو مستندات، ومنتهية تاريخ الصلاحية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة. أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.