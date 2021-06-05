شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يتابع انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، انطلاق حملة تطعيم اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بلقاح كورونا، والتي تستمر ثلاثة لمدة أيام، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد محمد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وجمال السيد، أمين عام مساعد الجامعة .

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة أطلقت حملة توعية بأهمية لقاح كورونا، للحث على تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب ودارسين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدا بدور الدولة المصرية في توفير الإمكانيات اللازمة؛ لتوفير اللقاح للمواطنين، داعيا جميع أعضاء هيئة التدريس بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب .

وأشار الدكتور أحمد أبو العطا، مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالأقصر، إلى أن الحملة انطلقت اليوم بكليتي الآثار والألسن وذلك بمقر التطعيم بكلية الحاسبات والمعلومات، لجميع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تلقي اللقاح.

يذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان، لتطعيم اعضاء هيئة التدريس والاداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.