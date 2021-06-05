شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا .. نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد والبحر مضطرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتذبذب درجة الحرارة العظمي غدًا في مصر بين الصعود والهبوط وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس غدًا، وتكون درجات الحرارة أسوان وإدفو 40 درجة وهي الأعلي في الحرارة فى مصر غدًا بينما تكون مطروح هي أقل درجة حرارة في مصر غدًا نهاراً والتى تصل إلي 25 درجة مئوية.

تتذبذب درجات الحرارة غدًا نهارًا وتقل أو تزيد بمقدار درجة واحدة أو ربما لا يحدث تغيير مقارنة بدرجة الحرارة خلال طقس اليوم، ويكون الطقس Weather مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على االسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال الصعيد.

ويظل طقس الغد كما هو الحال خلال تقرير الطقس اليوم لطيفًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتشير الأرصاد في خريطة أحوال الطقس إلي أن حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة وتكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج كما هو الوضع اليوم يتراوح بين مترين إلي مترين ونصف، ويستمر اضطراب البحر الأحمر لليوم الرابع ويكون ارتفاع الموج من 2.5 إلي 3.5 مترًا، وإتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد، وتترواح سعرة الرياح بين 15 و18 عقدة.

وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدًا على مصر كما يلي:

القاهرة الكبري 70-25

السواحل الشمالية 80-40

شمال الصعيد 30-25

جنوب الصعيد 25-15

حالة الطقس غدًا .. نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد والبحر مضطرب

درجات الحرارة غدًا المتوقعة في مصر

تكون درجات الحرارة غدًا بحسب تقرير أخبار الطقس في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32-19

درجة الحرارة في الإسكندرية 26-18

شبين الكوم 32-18

بلطيم 27-19

دمنهور 30–18

طنطا 31-19

دمياط 27-19

الزقازيق 32-19

بورسعيد 27-20

السويس 32-20

الإسماعيلية 33-19

المنصورة 31-19

الغردقة 35-25

شرم الشيخ 35-26

العريش 32-20

المنيا 33-20

قنا 38-23

أسيوط 34-21

الفيوم 33-19

سوهاج 36-22

الأقصر 39-24

أسوان 40-26

بنى سويف 33-19

إدفو 40- 26

أبوسمبل 39-26

الوادي الجديد 37- 23

حلايب 33-26

شلاتين 36-24