شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2465 مواطنا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، قافلة طبية، للكشف المجاني في قرية الدقاديق بمركز إدفو، وقرية سبيل أبوالمجد بمركز كوم إمبو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية.

تم إجراء الكشف الطبي على 2465) مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.