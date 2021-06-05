شكرا لقرائتكم خبر عن في 22 نقطة.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التعليم لإعلان موعد امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الحالية تخص دفعة مميزة للغاية، والهدف الرئيسي لها هو التطوير منذ عام 2018 واستهلكنا وقت كبير في التفرقة بين كيفية أداء الامتحان وطرق التقييم الجديدة.

وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى، أن الهدف من تطوير الثانوية العامة هو معرفة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن التصحيح الإلكتروني هدفه العدالة بين الطلاب ومنع التظلمات.

«المصري اليوم» تنشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التعليم في نقاط مُحددة.

1. قال شوقي إن الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب على نوع جديد من الأسئلة الخاصة بالفهم، بهدف الفهم والقدرة على الاجابة على الأسئلة الجديدة.

2. أتاحت الوزارة مصادر أخرى غير التابلت لمساعدة الطلاب، وعلى رأسها منصة التعلم الإلكتروني وبنك المعرفة، وكل تلك المصادر بجانب الكتاب المدرسي.

3. قال شوقى، إن الطلاب الذين لا يملكون شبكة إنترنت لديهم قناة «مدرستنا 2»، والتى تضم كافة الشرح والمراجعات، فضلاً عن منصة البث المباشر، بهدف مساعدة الطلاب على فهم الأسئلة الجديدة والتدريب عليها.

4. تتيح الوزارة نظامين للطلاب لأداء الامتحان عن طريق إتاحة نسخة إلكترونية، وأخرى ورقية للطلاب وبابل شيت.

5. ستوزع الوزارة على كل طالب كراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، بالإضافة للتابلت بدون إنترنت.

6. سيتم كتابة الاسم على البابل شيت وله حرية الاختيار بقراءة الأسئلة على التابلت أو من الورقة، وعليه تسجيل الاجابة على البابل شيت.

7. نصح شوقي الطلاب بحل الأسئلة على التابلت والوقت كافى لملء الاجابة على المكانين التابلت والبابل شيت، وذلك لتأمين الطلاب بنسختين أسئللة ونسختين اجابة.

8. دخول الطالب على التابلت يعتبر تسجيل الحضور الرسمى للطالب، ويقرأ الأسئلة من التابلت وحل الامتحان، ووجود ورق للإجابة يؤمن مشكلة قطع الكهرباء.

9. اختيار طريقة امتحان الطلاب هي حرية للطالب، لكن البابل شيت تصحح بـ«سكانر»، ويصحح إلكتروني عن طريق الكمبيوتر، بعيدًا عن العنصر البشرى.

10. جودة الأسئلة والوقت المخصص لها مدروس بعناية من القائمين على المركز القومى للامتحانات وخبراء التربية.

11. وقت الامتحان وتدرج الصعوبة وجودة ترجمة امتحانات اللغات، مشيرا إلى أن تردد عبارات «من خارج المنهج وأسئلة تعجيزية» مؤكدا أن فهم مضمون الدرس هو مخرجات التعلم والذى يحتاج للفهم، وناس كتيير تعتقد أن السؤال طالما لم يذكر في الكتاب من خارج المنهج.

12. السؤال يستهدف قياس فهم الدروس ولا يوجد سؤال من خارج المنهج ويتم وضع الأسئلة من قبل خبراء مؤهلين ويتم مراجعته أكثر من مرة.

13. يتم سحب عينات من الطلاب، ومن خلال إجابات الطلاب ويتم قياس مدى سهولة وصعوبة الأسئلة، ولا يوجد معنى للأسئلة التعجيزية.

14. الامتحان التجريبى لشهر يونيو هدفه معرفة مقرات لجان الامتحان والحصول على رقم الجلوس، وتحديث التابلت والحصول على الاسم والرقم السرى.

15. لا يوجد إنترنت داخل اللجنة بأى شكل من الأشكال، ولن يتم السماح بتشغيل الشرائح على التابلت لضمان العدالة، لا يوجد محاولة لتغيير التابلت سيتم اعتبارها محاولات غش، وما يتردد عن وجود جروبات للغش غير صحيح حيث تم غلق كافة المحاولات الخاصة بذلك.

16. الامتحان التجريبى سيتم في يوم واحد للتعرف على البايل شيت والتعرف على مقر اللجنة لمدة 3 ساعات.

17. باقى الامتحانات ستتم من المنزل وفق نفس الجدول وبنفس زمن الامتحان النهائى، وسيتاح أداء الامتحان من 9 صباحا وحتى 9 مساءا.

18. قال شوقي، إن امتحانات الثانوية العامة النهائية أمامها شهر ونص، لذا هناك وقت كافي أمام الطلاب للمذاكرة والمراجعة.

19. ستبدأ امتحانات الثانوية العامة النهائية 10 يوليو وتنتهى 2 أغسطس.

20. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدفعة المقبلة سبتمبر /2023 2022 للثانوية العامة سيتم لإلغاء التشعيب لها ودمج علمى علوم وعلمى رياضة.

21. وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم تخفيض محتوى مناهج الثانوية العامة، بعد إلغاء التشعيب.

22. وفيما يخص التحسين، أكد شوقى أن العام الجاري سنكتفى بالدور الأول والدور الثانى، وذلك لحاجة الوزارة لتشريع قانونى.