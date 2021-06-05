شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات ميدانية لمتابعة حادث قطار أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع حالة الطوارئ بغرفة العمليات الرئيسية ووجه بفتح غرفة عمليات ميدانية في موقع حادث قطار أسوان.

وانتقل اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، والمسئولين بالمحافظة والهيئة العامة للسكك الحديدية لرفع تداعيات الحادث وإعادة سير حركة القطارات على خط أسوان / السد العالى شرق.

وكلف الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، بزيارة المصابين بالمستشفى الجامعى للأطمئنان على حالتهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

بدأت الواقعة بتعطل قطار الضواحى والذى يعمل بين المناطق السكنية الداخلية بمدينة أسوان في المسافة بين محطة أسوان الرئيسية ومحطة السد العالى شرق وحدث عطل لجرار قطار الضواحى، وعليه تم إستدعاء أحد الجرارات لسحب القطار المعطل، إلا أن الجرار أصطدم بمؤخرة القطار أثناء محاولة سحبه مما تسبب في الحادث، وتراوحت الاصابات ما بين كسور وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم بإستثناء حالة واحدة وهو أحمد محمود أحمد فراج 59 سنة المصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة.