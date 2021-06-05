وفد من «تجارية ليبيا» يشارك بمؤتمر إعادة إعمار ليبيا يوليو المقبل في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، بمقر الغرفة، محمد قدح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطربلس، بدولة ليبيا.

وقال «الوكيل»، إن الزيارة تأتى وفقًا لزيارة رئيس وزراء مصر إلى دولة ليبيا، وتوجيهات القيادات السياسية بين البلدين، واستكمالاً للاجتماعات الافتراضية التي عقدت بين مجلس إدارتي الغرفتين.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء، على التمهيد لإنشاء قنوات تواصل تربط بين القطاعات المختلفة لمنتسبي الغرفتين من أجل التعاون المشترك، في المساهمة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، أخذًا في الاعتبار تنمية المميزات النسبية في دولة ليبيا الشقيقة من أجل خلق فرص عمل لشباب البلدين، إضافة إلى العمل المشترك لتفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين.

كما تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية باستضافة وفد من رجال الأعمال بدولة ليبيا، للاشتراك في مؤتمر لإعادة إعمار ليبيا وتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بمدينة الإسكندرية خلال شهر يوليو المقبل.

وفد من "تجارية ليبيا" يشارك بمؤتمر إعادة إعمار ليبيا يوليو المقبل فى الاسكندرية (صور)