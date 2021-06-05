شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر تطوير التعليم في المرحلة الثانوية (نظام التقييم الجديد)، والذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2018/2019، حيث بدأت الدولة في تطبيق منظومة جديدة، والتي تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها «منظومة التابلت»، لكن الأمر تخطى ذلك إلى تطوير أشمل وأعمق، يتضمن إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية بدًلا من عملية الحفظ والتلقين التي كان لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه، ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته بالمؤتمر، إلى شرح طريقة التقييم الجديدة والتي عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية بشكل يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز «تابلت» لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر متعددة.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتي منها «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر www.hesas.eg، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسي)»، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وحدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة وجاءت كالتالي:

طريقة الامتحان ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين:

- تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

- الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدي الامتحانات بشكل ورقي فقط.

- سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

- سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وشرح الدكتور طارق شوقي شكل الأسئلة وزمن الامتحان، وجاء كالتالي:

- جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).

- سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.

- سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.

- سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.

- مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.

- مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

وتحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)، حيث أكد أن الهدف من الامتحان هو:

- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي



- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 «للشعبة العلمية»، أو الثلاثاء 22/6/2021 «للشعبة الأدبية»).

- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

كما أعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.

وتطرق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر للحديث حول التشعيب في المرحلة الثانوية (للعام الدراسي 2021/2022، حيث أكد على:

- الطلاب بالثانوية العامة 2021/2022 سوف تظل على النظام الحالي.

- الدفعات التالية ستكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

- انتهاء العمل بالتشعيب من «علمي» إلى «علمي علوم» و«علمي رياضة» بداية من العام الدراسي 2022/2023.

- سيتم إعادة توزيع خريطة المناهج كي تتناسب مع هذا القرار.

- تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.

- امتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثاني فقط.

- أي طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات في دور يوليو سيكون له الحق في الدخول للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع تلك القرارات التي أعلن عنها اليوم تهدف في المقام الأول إلى تحقيق مصلحة الطالب، وأن كل المطلوب من الطالب سيكون التحضير جيدًا للامتحان، مجددًا التأكيد على أن التطوير يسير في طريقه، معربًا عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.