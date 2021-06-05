شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين لتدوير المخلفات، بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، فضلاً عن معرض المنتجات البيئية من إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة .

وتفقد الوزراء وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين، والذى يضم العديد من الوحدات، منها: وحدة فرز المخلفات، ووحدة إنتاج البايوجاز من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الرياح ، ووحدة تجميع المخلفات ، ووحدة تدوير المخلفات البلاستيكية ، ووحدة كبس المخلفات الصلبة ، ووحدة إنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية ، ووحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، ووحدة تدوير المخلفات الورقية ، فضلاً عن وحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك .

قال وزير القوى العاملة، خلال كلمته،: إن عملية تغيير أفكار المواطنين والتي ترسخت منذ عشرات الأعوام بخصوص الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لضمان استمراريتها واستدامتها ، مؤكدا أن الجامعة هى منارة المدينة والمحافظة وأى دولة ، يشع من خلالها ضوء العلم والفكر ، وعليه يجب البدء مع طلاب الجامعات للمساهمة فى هذا المجال ، بعمل مبادرة داخل الجامعة لاستخدام الطلبة فى تغيير فكر أسرهم والمجتمع المحيط بهم .

وأبدى الوزير استعداد وزارة القوى العاملة للتعاون مع جامعة عين شمس فى الشئون الخاصة بالحفاظ على البيئة، وزيادة وعى العمال فى الشركات والمصانع بالحفاظ عليها، وتغيير الأساليب الضارة بها.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة المصرية تمر حالياً بتحول فى مختلف المجالات، مشيرة إلي أن البيئة من أهم هذه المجالات التى أولتها القيادة السياسية الاهتمام من الوهلة الأولى، ووجهت بضرورة تغيير لغة الحوار فيما يخص البيئة، وإعادة صياغة إستراتيجية القطاع البيئي، لأهميته بالنسبة للمواطن ومنظمات المجتمع المدنى والخاص والعام، مشددة على أن الكل شريك فى الحفاظ على البيئة .

وأضافت أنه من الطبيعى مع تغيير لغة الحوار ومفهوم البيئة أن يرتبط بكافة الأمور الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة مع البنك الدولى مؤخراً أوضحت أن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنوياً ، وهى تكلفة عالية جداً، وبالتالي في زيادة التلوث تزيد من الأعباء المالية على الدولة لمواجهته، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحل المشكلات الجوهرية التي تخص تلوث البيئة، والاهتمام بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ .

من جانبه، قدم محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الشكر والتقدير للوزراء الحضور، كما شكر مجلس الكلية على المجهود الذى قاموا به خلال الفترة السابقة لإنشاء تلك الوحدة، مؤكداً التعاون التام مع كافة الجهات فى مختلف نشاطات الجامعة، مشيرا إلي أن العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للبيئة وجامعة عين شمس لم تكن لتجعل تلك المناسبة تمر دون أن يكون لها فيها بصمة وعلامة مميزة، حيث عملت الجامعة بكل ما لديها من موارد لتكون صديقة للبيئة خاصة فى ظل خطة الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة بزيادة الرقعة الخضراء بداخلها والأنشطة وورش العمل لتعليم الطلاب أهداف التنمية المستدامة .

وأضاف المتينى أن الجامعة وكلياتها تحرص على خدمة البيئة جنباً إلى جنب فيما بينها، مما ظهر جلياً فى ربط التعليم بالبحث العلمي، وتشجيع الابتكار ورفع الوعي خاصة فيما يتعلق بالبيئة، وكل ما تقوم به الجامعة فى مجال التحول الأخضر لتوسيع مدى الإدراك بالبيئة واحتياجاتها، حيث تعتبر وحدة التحول الأخضر بالجامعة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وفي نفس السياق استعرضت الدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، رؤية ورسالة وحدة التحول الأخضر داخل الكلية ، وأقسامها، حيث تتطلع الوحدة إلى أن تكون وحدة متميزة فى المشروعات البيئية والتحول الأخضر ، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى المشروعات ، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة للنهوض بالمجتمع وتطوير ورقي البيئة فى كافة أنحاء الجمهورية ، وعمل دراسات بيئية ومشروعات لمختلف الكليات بالجامعة ، وتبادل جميع الدورات والخدمات بين الوحدة بالكلية وبين جميع الكليات .

وفي ختام الاحتفالية كرم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وزراء القوى العاملة، والبيئة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء صلاح الدين الجمصي نيابة عن مدير الكلية الحربية، وذلك بإهداء درع الجامعة لهم، تقديراً لمجهودات وزاراتهم فى إنجاح تلك المشروعات، ومشاركتهم الفعالة فى الاحتفالات التى تنفذها الجامعة.