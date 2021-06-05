شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة.. يبدأ 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة المقرر أن ينطلق يوم 21 يونيو الجارى.

وتحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)، حيث أكد أن الهدف من الامتحان هو:

- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").

- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).