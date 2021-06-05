شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصميم أسئلة الثانوية العامة بعناية وستكون اختيار من متعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استخدام البابل شيت Bubble sheet كوسيلة لرصد الإجابات وهذا يساعد على التصحيح الإلكتروني لدفعة الثانوية العامة بأكملها بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشرى، وطمأنة طلاب التابلت على وجود نسخة ورقية إضافية للاجابات تكون مرجعية فى حالة أى شكوى، وتأمين طلاب التابلت من أى انقطاع للكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكترونى أو أى مشكلة تصيب الخوادم الرئيسية او تعترض الطالب أثناء الامتحان.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصميم الامتحانات بعناية كبيرة من حيث توازن عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله، وستكون جميع الأسئلة من نوعية الاختيار المتعدد (MCQ).

وتابعت الوزارة أن الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس الفهم والتطبيق والعمق وهى مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الامثلة في الكتاب المدرسي حرفياً، سوف يتم تسليم الطلاب ورقة اضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.